Augsburg: Mann tötet Ehefrau und zerstückelt ihre Leiche

Ein 53 Jahre alter Mann aus Friedberg bei Augsburg hat seine Ehefrau getötet und anschließend die Leiche zerstückelt. Die Leichenteile verpackte er in mehrere Kisten und deponierte diese in einer Lagerhalle in Augsburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Augsburg am Montag mitteilten.



Am Vortag war gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Er habe ein Geständnis abgelegt. Eheprobleme zwischen ihm und seiner 37 Jahre alten philippinischen Frau sollen das Motiv für die Tat gewesen sein, die bereits mehrere Wochen zurückliegt.



Bereits Mitte Dezember war die Frau als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass ihr Ehemann sie getötet haben könnte. Vergangenen Freitag kehrte der Mann am Frankfurter Flughafen von einer Reise aus Thailand zurück und wurde am darauffolgenden Tag in der Nähe von Gießen (Hessen) festgenommen.



Den Ermittlungen zufolge hat der 53-Jährige seine Frau bereits am 30. November in der gemeinsamen Wohnung in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) erschlagen. Nach seiner Festnahme gab er den Beamten selbst den Hinweis, wo die Leiche versteckt war. Die Kisten mit den Leichenteilen stellten die Ermittler am Sonntag sicher. Es wurde ein Obduktion angeordnet.