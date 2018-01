Auf Baustelle in Friedberg vergnügt: Pärchen von Polizeihund erwischt

Mit einem nächtlichen Ausflug auf eine Baustelle hat ein junges Pärchen in Schwaben einen Polizeieinsatz samt Spürhund ausgelöst.



Nach Polizeiangaben vernahmen dort Anwohner in der Nacht auf Samstag Geräusche und Taschenlampenlicht und alarmierten die Beamten.



Mehrere Streifen und ein Hundeführer umstellten die Großbaustelle in Friedberg. Der Polizeihund spürte schließlich die beiden jungen Leute auf, die "Zärtlichkeiten" ausgetauscht hätten, hieß es.



Den 19-Jährigen und die 20-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.