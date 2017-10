Atomabkommen: Irans Präsident Ruhani reist nach New York

Der iranische Präsident Hassan Ruhani wird an der UN-Vollversammlung Mitte September in New York teilnehmen. Neben einer Rede vor der Vollversammlung plane Ruhani in New York auch mehrere Treffen mit seinen Amtskollegen, gab sein Bürochef Mahmud Vaesi am Mittwoch bekannt. Auf seiner Agenda steht in erster Linie die Zukunft des von den USA heftig kritisierten Atomabkommens von 2015.



Ruhani warnt internationale Gemeinschaft

Dazu plant Außenminister Mohamed Dschawad Sarif in New York auch ein Treffen mit seinen Amtskollegen der fünf UN-Vetomächte sowie Deutschlands. Falls dieses Treffen zustande kommen sollte, wäre es das erste Treffen zwischen Sarif und dem amerikanischen Außenminister Rex Tillerson.



Ruhani warnte am Mittwoch die internationale Gemeinschaft erneut vor der von den USA geplanten Annullierung des Wiener Abkommens. Der Iran habe sich bis jetzt an das für alle Staaten profitable Abkommen gehalten und plane dies auch weiterhin zu tun. Falls die USA aber den Deal torpedieren sollten, werde auch der Iran angemessen reagieren, so der Präsident.