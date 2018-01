Arnstadt: Drei Häftlinge aus Jugendstrafanstalt ausgebrochen - einer gefasst

Drei Häftlinge sind am Freitagmorgen aus einer Jugendstrafanstalt in Thüringen ausgebrochen, einer der Männer konnte bereits gefasst werden: Der Festgenommene ist 19 Jahre alt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den anderen beiden Männern, wie sie auf Twitter mitteilte. Die Geflohenen sind 22 und 23 Jahre alt. Sie sollen sich im Bereich der A 71 aufhalten.



Sie sollen zu Fuß unterwegs sein. Die Polizei warnte Autofahrer, in der Umgebung des Gefängnisses bei Arnstadt Anhalter mitzunehmen. Details zu den Umständen der Flucht waren zunächst nicht bekannt.In Berlin hatte kürzlich die Flucht mehrerer Häftlinge aus der Strafanstalt Plötzensee Aufsehen erregt.





Die drei werden wie folgt beschrieben:



Alle trugen bei ihrer Flucht Sportbekleidung.

1. 1,62 groß schlanke Gestalt, 3-Tage Bart, schwarze Haare, dunkle Augen

2. 1,76 groß schlanke Gestalt, dunkelbraune Haare, braune Augen

3. 1,75 groß schlanke Gestalt, schwarze Haare, braune Augen



Bei Antreffen der Personen wird gebeten, die Männer nicht anzusprechen und sofort die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.