Anzeige gegen Homer Simpson: Mann weist sich als Comic-Figur aus

Anzeige gegen den angeblichen Homer Simpson



Bei einer Führerscheinkontrolle im britischen Milton Keynes zeigte ein Mann der Polizei einen gefälschten Führerschein.Wie die lokale Polizeidirektion "Thames Valley Police" bei Twitter postete, legte der Mann einem Beamten einen Führerschein mit dem Namen "Homer Simpson" vor. Das Führerschein-Foto zeigte die gelbe Hauptfigur aus der Fernsehserie "The Simpsons".Die britischen Beamten fanden den Scherz nicht sonderlich lustig. Wie die Polizei twitterte, wurde das Auto beschlagnahmt und der Fahrer wegen Fahren ohne gültige Papiere angezeigt. Die Polizei postete ein Foto des gefälschten Führerscheins bereits vergangene Woche, am 15. März. Der Tweet wurde seither tausende Male geteilt. Wie eingefleischten Fans der Serie auffiel, war der Führerschein des angeblichen Homer Simpson nicht einmal korrekt, denn dieser wohnt in der Evergreen Terrace und nicht, wie es auf der gefälschten Fahrerlaubnis steht, im Springfield Way.