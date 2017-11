Angezündetes Elefanten-Baby flieht vor Dorfbewohnern

Unfassbare Szenen spielen sich in Indien ab: Ein Elefantenkalb rennt am Hinterteil brennend über die Straße. Fotograf Biplab Hazra hält das auf einem Bild fest - und ahnt nicht, welche Reaktion es auslösen wird. Das Bild wird daraufhin als eines der Fotos für den "Wildlife Photography Award" nominiert - und gewinnt.



Dorfbewohner zünden Elefantenbaby an: Die Geschichte hinter dem Bild

Es besteht seit geraumer Zeit ein Konflikt zwischen indischen Dorfbewohnern und Elefanten in Westbengalen. Die Gründe: Mangel an Lebensraum und Nahrung.



Dorfbewohner fürchten um ihre Ernten auf den Feldern, die teilweise von Elefanten zertrampelt oder gefressen wurden. Die Tiere sehen sich jedoch drastischen Einschnitten ihres Lebensraumes ausgesetzt. Menschen dringen immer weiter in diesen vor.



Die Reaktion der Dorfbewohner ist ein Resultat ihrer Angst

Als Konsequenz jagen Dorfbewohner die Tiere - und das mit heißer Asche und Feuerwerkskörpern.



Gegenüber dem "New Indian Express" sagte Fotograf Biplab Hazra, dass das Elefanten-Baby überlebt habe. Der Konflikt bleibt dennoch bestehen. Tiere und Menschen sehen sich einer platzarmen und nahrungskargen Situation ausgesetzt.