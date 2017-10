Android: Deshalb sollten Sie keine Bildschirm-Sperrmuster verwenden

von DPA

Sperrmuster für Android-Smartphones sind leicht zu erraten. Wer sie nutzt, sollte sein Gerät wenigstens so einstellen, dass beim Zeichnen des Musters die Linien nicht angezeigt werden. Dazu rät "Mobilsicher.de" und verweist auf eine Studie der US-Marineakademie und der Universität von Maryland. Hierbei bekamen 1173 Teilnehmer zwei Versionen eines Videos gezeigt, in dem jemand sein Telefon mit einem Entsperrmuster mit sechs Punkten freischalten.



Zahlencode deutlich sicherer als Sperrmuster

Rund zwei Drittel (64 Prozent) konnten sich dieses Muster nach einmaligem Ansehen merken, wenn beim Entsperren die Linien angezeigt wurden. Waren die Linien-Anzeige deaktiviert, sank der Wert auf 35 Prozent. Einen sechsstelligen Pincode hingegen konnte sich nur jeder zehnte Proband (10 Prozent) merken.



"Mobilsicher.de" rät deshalb, statt des Musters einen mindestens achtstelligen Zahlencode zu nutzen. Wer trotzdem lieber ein Muster wünscht, sollte in den Einstellungen unter "Sicherheit" besser auswählen, dass es beim Entsperren nicht anhand von Linien angezeigt wird.