Alkoholatlas zeigt: Diese Gruppen trinken besonders viel

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) hat den Alkoholatlas Deutschland 2017 veröffentlicht. Es will unter anderem auf Alkohol als Risikofaktor für Krebs und andere Erkrankungen hinweisen sowie auf die schwerwiegenden Folgen des riskanten Alkoholkonsums für die Gesellschaft. Die Erkenntnisse sind teils überraschend, besonders in Bezug auf den Zusammenhang von Sozialstatus und Alkoholkonsum.



Die Ausmaße von riskantem oder schädlichem Alkoholkonsum in Deutschland sind enorm. Mehr als 20.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Etwa 10.000 Kinder kommen jedes Jahr alkoholgeschädigt auf die Welt und etwa 2,65 Millionen Kinder haben mindestens einen alkoholkranken Elternteil.



Erstaunlich ist jedoch, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Sozialstatus und Häufigkeit des Alkoholkonsums gibt und hierbei einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Rund 70 Prozent der Männer mit hohem Sozialstatus konsumieren mindestens einmal pro Woche Alkohol. Männer mit mittlerem sozialen Status liegen bei rund 60 Prozent, Männer mit niedrigem Sozialstatus bei 50 Prozent. Beim riskanten Alkoholkonsum unterscheiden sich diese Gruppen jedoch nicht wesentlich.



Von den Frauen mit hohem Sozialstatus trinken etwa 50 Prozent mindestens einmal in der Woche Alkohol, 20 Prozent sogar riskante Mengen. Frauen mit niedrigem Sozialstatus trinken etwa 25 Prozent mindestens einmal pro Woche, jedoch nur zehn Prozent nehmen riskante Mengen zu sich. Hier ist also ein deutlicherer Unterschied beim riskanten Alkoholkonsum zwischen den sozialen Schichten zu erkennen.



Wichtig ist folgendes zu beachten: Auch wenn Menschen mit höherem Sozialstatus häufiger trinken, hat ein gleich hoher Alkoholkonsum bei benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu mehr Gesundheitsschäden führen als in privilegierten. Der Zugang zu guter Gesundheitsversorgung dürfte hier ausschlaggebend sein.



Nur wenige Menschen in Deutschland verzichten ganz auf Alkoholkonsum: Nur knapp drei Prozent leben abstinent. "Das Problembewusstsein ist beim Thema Alkoholkonsum nach wie vor zu niedrig", so die Drogenbeauftragte Marlene Mortler.



"Jedem muss klar sein: Alkohol ist bestenfalls ein Genussmittel, jedoch absolut kein Lebensmittel, welches wie die Butter zum Brot gehört" , so Mortler weiter.



Deutschland liegt europaweit im Mittelfeld beim Alkoholkonskum: Jeder Deutsche nimmt pro Jahr etwa 11 Liter Reinalkohol zu sich. Der EU-Durchschnitt liegt bei etwa 10,6 Litern. Seit mehreren Jahren sinkt der Alkoholkonsum besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Heute trinkt nur noch jeder 10. Jugendliche zwischen12 und 17 regelmäßig Alkohol. Vor 15 Jahren waren es noch fast doppelt so viele. Außerdem nehmen Jugendliche zunehmend Abstand vom gefährlichen "Komasaufen".