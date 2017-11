Aktivisten bauen Holocaust-Mahnmal neben Björn Höckes Haus nach

Künstlerkollektiv: Höcke sollte um Vergebung bitten





Rechtsaußen der AfD



Das Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) hat auf einem Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke das Berliner Holocaust-Mahnmal nachgebaut - zumindest in klein.Mit Blick auf eine Rede Höckes in Dresden vom vergangenen Januar hatte das ZPS am Mittwochmorgen zahlreiche Betonstelen in Sichtweite von Höckes Haus im thüringischen Bornhagen (Eichsfeld) aufgestellt. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es sich um Höckes Wohnhaus handelt."Wir wollen und können die grotesken Forderungen zur Geschichtspolitik nicht auf sich beruhen lassen", sagte der künstlerische Leiter Philipp Ruch laut Mitteilung. Das ZPS forderte Höcke dazu auf, vor dem Denkmal in Berlin oder dem Nachbau in Bornhagen auf die Knie zu fallen und um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu bitten.Höcke selbst oder sein Sprecher waren für eine Reaktion zunächst nicht erreichbar. Die Mahnmal-Stiftung in Berlin wollte sich zu der Aktion auf Anfrage nicht äußern.Höcke gilt als Rechtsaußen der AfD und hatte Anfang des Jahres in seiner Rede in Dresden unter anderem mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."