Ärger mit DHL-Bote: Frau klebt irre Anleitung für Paketboten an ihre Klingel

Frau aus Düsseldorf bastelt witzige Anleitung für DHL-Paketbote: Kunden der deutschen Post sind oft verärgert, wenn ihre Pakete nicht zugestellt werden. Vor allem dann, wenn sie eigentlich zu Hause sind. So erging es auch einer Frau aus Düsseldorf öfters, die neben ihrer Wohnung einen Blumenladen betreibt. Auf Facebook beschwerte sie sich bei dem DHL-Boten, der nur die Pakete für ihre Nachbarn im Blumenladen abgeben würde, aber nie ihre eigenen zustellt. Schon häufiger wurde die Ware für ihren Laden vom Boten nicht geliefert, erklärt sie.

In der Sendungsverfolgung wurde als Grund genannt, dass sich das Namensschild der Frau nicht an den Klingelschildern befinden würde. Deswegen hat sie wutentbrannt eine große Anleitung neben ihr Klingelschild geklebt, die mit Pfeilen auf ihren Namen deutet. Auch eine Wegbeschreibung zu ihrem Blumenladen brachte sie an.



Weitere Kunden erlebten ähnliches

Die kreative Anleitung macht gerade im Netz die Runde und kommt gut an. "Die Aktion ist der Knaller", schreibt eine Facebook-Nutzerin. Die Kommentare zeigen, dass weitere Kunde oft ähnliches erleben. "Alle anderen Pakete bekomme ich, nur meine nicht", kommentiert eine andere Nutzerin.



Die Pakete der Düsseldorfer Frau sind am Ende übrigens doch angekommen, wie sie mit Bildbeweis unter ihrem eigenen Post kommentierte - angeblich waren sie im falschen Auto.