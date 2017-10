Adam sucht Eva: Diese sechs Singles flirten in der neuen Staffel

Promis und "Normalos" werden bei RTL auch in diesem Jahr wieder auf einer Insel zusammengewürfelt. Die Sendung "Adam sucht Eva" setzt ab dem 11. November in acht Folgen erneut darauf, dass die Kandidaten dabei nichts zu verbergen haben, denn sie sind nackt, zumindest beim ersten Kennenlernen und den ersten Stunden zusammen.Mit dabei sind dieses Mal Timur Ülker, Schauspieler und Musiker aus Köln, Patricia Blanco - Tochter von Roberto Blanco sowie Melody Haase, Sängerin und ehemalige Kandidatin bei der 11. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).Dazu werden weitere mehr oder wenige bekannte Promis kommen, die mit der Zeit auf der Insel landen. Auch "Normalos", also Menschen, die noch ein bisschen unbekannter sind als die anwesenden "Promis".Das vergangene Jahr hat immerhin einen nachweisbaren Erfolg bei der Liebessuche gezeigt: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid haben sich auf der Insel kennengelernt und haben inzwischen auch ein gemeinsames Kind: Emil-Ocean.Imvergangenen Jahr war Chantel aus Bamberg bei Adam sucht Eva dabei - das sagte sie damals über die Sendung: