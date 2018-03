Spoiler-Gefahr: Fast alle Charaktere sterben im Serien-Finale



Die Zeit zwischen der siebten und der finalen Staffel von 'Game of Thrones' fühlt sich für echte Fans fast wie eine halbe Ewigkeit an. Erst 2019 soll die achte Staffel starten und damit verraten wer schlussendlich den Kampf um den eisernen Thron gewinnt. Wer die bisherigen Staffeln der Erfolgsserie verfolgt hat, weiß, dass dramatische Wendungen und Schock-Momente zu der Story dazugehören. Eine Mitarbeiterin des amerikanischen Fernsehunternehmens HBO hat jetzt Details über das GoT-Finale verraten, die wohl einige Fans schockieren könnten.Medienberichten zufolge hat die Vizepräsidentin des Senders, Francesca Orsi, auf der HBO-Pressekonferenz in Jerusalem einige vielsagende Andeutungen über die Handlung der finalen Staffel 'Game of Thrones' gemacht. Dass das Finale der Serie spannend und dramatisch wird, ließ sich schon vorher vermuten. Nach neusten Gerüchten müssen Fans allerdings mit dem Schlimmsten rechnen: Fast alle Charaktere der Serie werden sterben.Erst kürzlich trafen sich die GoT-Darsteller zur Drehbuchbesprechung, auch sie wussten bis dahin nicht, was geschehen wird. "Keiner der Schauspieler hatte die Drehbücher zuvor gesehen. Und dann starb einer nach dem anderen.", zitierte ' The Wrap ' Francesca Orsi. Am Ende sollen den Darstellern die Tränen in den Augen gestanden haben. "Es war großartig!", so Orsi.Was genau Francesca Orsi damit meint und wer letztendlich wirklich sterben wird, bleibt ein Geheimnis. Zwar ist die Serie für überraschende Wendungen und Tode von wichtigen Charakteren bekannt, doch sollte man ihren Andeutungen Glauben schenken, könnte es zu dem größten Massenserben in der Serien-Historie kommen.