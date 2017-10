Abschied: Familie trauert in rührendem Video um tote Journalistin Kim Wall

Familie veröffentlicht Abschiedsvideo von der Ostsee





Ein Projekt in Gedenken an Kim



Ende August werden Leichenteile an die Küste von Kopenhagen gespült: Es sind die Einzelteile von Kim Walls Körper. Die schwedische Journalistin begab sich auf eine Reise unter Wasser mit dem U-Boot-Bauer Peter Madsen, um eine Reportage auf der "Nautilus" zu schreiben.Am Samstag (7. Oktober 2017) wurde schließlich der Kopf der Schwedin gefunden . Peter Madsen wird beschuldigt die Journalistin ermordet zu haben. Genauer gesagt: Er soll sie zerstückelt und anschließend mit Metallstücken erschwert auf dem Meeresboden versenkt haben.Während die Polizei weiterhin ermittelt, lädt die Familie von Kim Wall ein Video auf Youtube hoch. Sie verabschieden sich. Sie lassen Kims Leben Revue passieren. Die Mutter beginnt das Video mit dem Worten "Hier ist sie aufgewachsen, hier spielte sie als Kind".Immer wieder erscheinen Bilder aus dem Leben der jungen Frau im Video. Von Erlebnissen, wie auf der chinesischen Mauer, in Indien oder als sie ihr Diplom entgegen nimmt.Das wohl erschütternste Statement der Mutter ist jedoch: "Kim wird nicht zurückkehren".Familie Wall hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Die "Kim Wall Memorial Fund" will Journalisten unterstützen.