Absage-Flut bei Air Berlin: Tipps, falls Sie ein Flugticket haben

Reduzierung der Langstreckenflotte



Passagiere der Air Berlin sollten bei einer Annullierung ihres Fluges auf eine Umbuchung bestehen. Dazu rät das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland in Kehl. Die insolvente Fluggesellschaft erstattet nämlich keine Tickets mehr. Daher ist es besser, auf eine Umbuchung zu bestehen als auf eigene Kosten einen Ersatzflug zu buchen. Auf diesen Kosten bleiben Flugreisende wahrscheinlich sitzen.Wegen Krankmeldungen zahlreicher Piloten hat die Fluggesellschaft am Dienstag Dutzende Flüge abgesagt. Die Airline selbst teilte mit, den davon betroffenen Reisenden solle die "bestmögliche Reisealternative" angeboten werden.Außerdem wird nach dem 24. September das Karibik-Programm mit Flügen auf die Niederländischen Antillen, nach Cancún in Mexiko, Havanna und Varadero in Kuba sowie in die Dominikanische Republik ab Düsseldorf eingestellt. Hintergrund sei die im Insolvenzverfahren nötige Reduzierung der Langstreckenflotte.Die Verbraucherschützer raten auch dazu, wenn möglich kein Gepäck mehr bei Air Berlin aufzugeben. Denn geht ein Koffer verloren oder wird beschädigt, bleibe der Kunde wohl auf seinem Schaden sitzen.Air Berlin hatte angekündigt, keine Tickets mehr zu erstatten, die vor dem 15. August ausgestellt wurden. An diesem Tag hatte die Fluggesellschaft Insolvenz angemeldet. Durch die Pleite zahlt die Airline auch keine Entschädigungen für Verspätungen oder Gutscheine mehr aus. Auch das Vielfliegerprogramm Topbonus musste Insolvenz anmelden, Meilen lassen sich nicht mehr einlösen.