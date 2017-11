A6: Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr mit "lebensgefährlich verladenen Autos"

Am Freitagmorgen zog gegen 08.20 Uhr eine Funkstreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld einen Lastwagen mit lebensgefährlich verladenen Autos aus dem Verkehr.



Wie die Polizei berichtet, war der Transport aufgefallen, da am Fahrzeugheck des Lkw-Anhängers das Heck eines Audi weit herausragte.



An der Anschlussstelle Friedewald wurde der Lastzug von der Autobahn gezogen und kontrolliert. Was sich den erfahrenen Autobahnpolizisten anschließend bot, widersprach laut Polizei "jeglichem Verantwortungsbewusstsein".



Auf dem Zugfahrzeug waren ein Opel Astra und ein Audi A6 geladen. Da die Ladefläche in der Länge nicht passte, hatte man den Opel mit der Front bündig an die Ladestirnwand gestellt und das Heck mittels Flaschenzug, welcher an die Dachkonstruktion des Lkw "gebunden" war, ca. 1,50 Meter angehoben.



So war der Audi einfach unter das Heck des Opels gestellt worden und so der Lkw geschlossen werden. Durch die Last des Opels aber (1.373 Kilogramm) war die Dachkonstruktion, sowie die seitliche Stütze an dieser Stelle bereits verbogen.



Offensichtlich waren beim Verladen nicht genügend Flaschenzüge vorhanden, so dass man auf dem Anhänger die zwei Autos hintereinander stellen musste. Dadurch konnte das Heckportal nicht geschlossen werden und die Fuhre wurde entdeckt.



Der Anhänger war übrigens mit den zwei Autos um 840 Kilogramm überladen. Da ein solcher Lastzug grundsätzlich zum Transport von Fahrzeugen ungeeignet ist und zum anderen die Art der Verladung erkennen lässt, dass es dem Spediteur nur um Profit geht, wurde gegen ihn ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung eröffnet - der Betrag wird sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.