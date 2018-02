A3 gesperrt: Mit Chemikalien beladener Lkw brennt aus

Wie die Polizei mitteilte, ist ein mit Chemikalien beladener Lkw auf der A3 bei Rottal-Ost nahe Passau in Brand geraten. Ursache für den Brand war ein festgefahrener Reifen am Lastwagen. Der Lkw hatte etwa 13 Tonnen Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel) und 844 Kilogramm Farbsprühdosen geladen. Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass der Lkw mit 13 Tonnen Insektiziden beladen gewesen wäre. Mit einer Warnmeldung im Rundfunk wurden die Anwohner am Montagabend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mit einem Großaufgebot löschte die Feuerwehr die Flammen.



Die Kanister mit den Unkrautvernichtungsmitteln schmolzen bei dem Brand und liefen aus. Wie groß der Schaden für die Umwelt ist, konnten die Behörden bisher nicht sagen. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer auf der Autobahn 3 in Niederbayern müssen mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen, der Verkehr soll erst am Vormittag wieder rollen.