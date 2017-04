Zwischen Hollywood und Herzogenaurach: Das Fernsehprogramm an Ostern

Fernsehen an Karfreitag: Fack Ju Göhte oder die Dasslers?





Über die Ostertage haben Fernsehzuschauer die Qual der Wahl. Und das gilt schon fürs klassische Fernsehprogramm, von den Streamingdiensten einmal ganz abgesehen. Denn bei den TV-Sendern sind einige Filmklassiker im Programm und einige Neukreationen, die um die tägliche Quote konkurrieren, aber danach noch in den Medientheken zur Verfügung stehen dürften. Wie immer an Festtagen, an denen sich Thriller und Action ballen, warnen die Experten vom "Flimmo", einem Verein zur Programmberatung für Eltern, vor "Fallen und Schockern" im TV. Eine Übersicht über die Feiertage:Der Tag der schwierigen Entscheidungen: Wer vor einem Jahr am Karfreitag den RTL-Film über die Sportschuh-Brüder Dassler verpasst hat, kann sich jetzt die ARD-Version zu Gemüte führen: "Die Dasslers - Brüder und Rivalen" ist der erste Teil - der zweite folgt am Samstag. RTL bringt den Film "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" über die beim Kölner Privatsender groß gewordene Komikerin Gaby Köster, gespielt von Anna Schudt, die nach einem Schlaganfall wieder anfangen muss.Im ZDF läuft zeitversetzt um 21.15 Uhr ebenfalls als Erstausstrahlung das 90-Minuten-Special "Matula" mit Claus Theo Gärtner in der Rolle des Privatdetektivs, die er mehr als 30 Jahre beim ZDF bekleidete. Sat.1 bietet dagegen die publikumswirksame Komödie "Fack Ju Göhte" mit Elyas M'Barek aus dem Jahr 2013 auf, ProSieben den Verschwörungsthriller "Illuminati" nach dem Dan-Brown-Bestseller mit Tom Hanks und Vox das Fantasyabenteuer "Die fantastische Welt von Oz" mit James Franco.Der ZDF-Zuschauer wird um 20.15 Uhr nach "Friesland" entführt, wo an diesem Wochenende mal wieder die schlimmsten Dinge passieren. Polizistin Süher (Sophie Dal) und ihr Kollege Jens (Florian Lukas) müssen den Mord an dem Krabbenbaron Heulinger aufklären. War der entlassene Häftling Arne, der kurz vorher von Süher in Notwehr erschossen wurde, etwa der Täter? Einiges deutet darauf hin.Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" muss sich zeitgleich dagegen behaupten und ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen. Klassiker sind auf Sat.1 mit dem mittlerweile 20 Jahre alten Epos "Titanic" auf Sat.1 und dem Science-fction-Abenteuer "Star Trek: Into Darkness" auf ProSieben zu sehen. Für die Lachmuskeln ist der Privatsender Vox zuständig, der den Trickspaß "Madagascar 3: Flucht durch Europa" auf den Bildschirm schickt.Ein Festival der TV-Premieren: Bereits am Nachmittag um 14.05 Uhr bringt das Erste eine Neuauflage des Erich-Kästner-Kinderbuchs "Das doppelte Lottchen", unter anderem mit Florian Stetter. Beim späten Abend-Krimi rivalisiert das Erste mit dem ZDF: "Maria Wern" von der Kripo Gotland ("Eine andere Welt") greift ab 21.45 Uhr ein, "Inspector Barnaby" ist im ZDF ab 22.10 Uhr mit dem Fall "Alles Böse kommt von oben" beschäftigt.Ein Highlight am Abend ist um 20.15 Uhr die Jubiläumsfolge zu 35. Jahre ZDF-"Traumschiff". Die Fahrt führt Crew und Passagiere nach Tansania. Für Schauspieler Hardy Krüger jr. in der Tat eine Reise in die Vergangenheit, zumal er dort einige Jahre seiner Kindheit verbrachte. Kinohits und Klassiker wie "Der Hobbit: Smaugs Einöde" auf ProSieben oder "So wie wir waren" mit Barbra Streisand und Robert Redford auf Arte sind Alternativen.Auch am Montag kommen sich das Erste und das ZDF mit den Spätkrimis in die Quere: Um 21.45 Uhr ist im ARD-Programm der Fall "Sturmwarnung" aus der Reihe "Mord auf Shetland" im Programm, um 22 Uhr im Zweiten die Geschichte "Der Tod radelt mit", die wiederum ein Fall für "Inspector Barnaby" ist. Das Privat-TV fährt zuvor um 20.15 Uhr groß auf. RTL zeigt "Maleficent - Die dunkle Fee" mit Angelina Jolie, Sat.1 die Komödie "Der Teufel trägt Prada" mit Meryl Streep, ProSieben den Science-Fiction-Film "Transformers: Ära des Untergangs" und Kabel eins die Komödie "7 Zwerge - Männer allein im Wald".Spannend wird es an diesem Abend im Ersten: Der "Tatort" mit dem Titel "Sturm" dreht sich um einen Selbstmordattentäter, den die Dortmunder Polizisten rund um Peter Faber (Jörg Hartmann) stoppen müssen. Der Film hatte schon zum Jahreswechsel für Gesprächsstoff gesorgt, weil das Erste ihn nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz kurzfristig vom 1. Januar auf Ostern verschob und durch einen "Polizeiruf 110" ersetzte.DIE WARNUNG...... des Vereins "Flimmo" gilt Eltern mit kleineren Kindern. Als "Fallen und Schocker" werden dabei vier Filme während der Ostertage aufgeführt, die alle im ProSieben-Programm zu sehen sind und "schwer verdaulich" sein können. Das sind die Thriller "Illuminati" am Karfreitag (20.15 Uhr), "Der Hobbit - Smaugs Einöde" am Sonntag (20.15 Uhr) wegen des "furchteinflößenden Riesendrachen", "The Da Vinci Code - Sakrileg" am Montag (17.30 Uhr) wegen der "mysteriös-unheimlichen Atmosphäre" und "Transformers - Ära des Untergangs" am Montag um (20.15 Uhr) wegen der "im Vordergrund stehenden Kampfszenen und der zerstörerischen Gewalt". Dieser Film wird sogar tags darauf um 7.10 Uhr im Vormittagsprogramm wiederholt.