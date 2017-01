Zweiter Anlauf für ein NPD-Verbot

Der zweite Anlauf für ein NPD-Verbot wird eher unauffällig beginnen. Ein Bote soll an diesem Dienstag den Verbotsantrag gegen die rechtsextreme Partei nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht bringen. Kein Presseauftritt, keine Statements, kein Fototermin. Mit genauen Auskünften, wann wer auf welchem Weg die Papiere einreicht, hielten sich die Beteiligten auffallend zurück.



Die Länder, die einen neuen Versuch wagen, haben die Erfahrungen von 2003 noch im Hinterkopf. Damals scheiterte der erste Anlauf für ein NPD-Verbot - Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat fuhren eine heftige Niederlage ein. Nun startet die Länderkammer einen Alleingang in Karlsruhe. Der Ausgang ist ungewiss.

In der Antragsschrift werden auf mehr als 250 Seiten die Parolen und Thesen der NPD seziert: ihre Hetze gegen Ausländer und Andersdenkende, ihr Gerede von "Ausländerrückführung", "Überfremdung", "Orient-Krawallos" und "artgemäßer Partnerwahl".



Die Autoren versuchen vor allem, Parallelen zwischen der Ideologie der NPD und den Nationalsozialisten des Dritten Reiches aufzuzeigen. Etwa beim Konzept der "Volksgemeinschaft", das strikt "biologistisch-rassistisch" geprägt sei. "Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers [...] ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert", heißt es in einer Argumentationshilfe für NPD-Funktionäre, aus der die Antragsteller zitieren. "Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb [...] immer Fremdkörper."



Es bestehe eine "Wesensverwandtschaft" der NPD zum Nationalsozialismus, die für sich schon ein Verbot rechtfertige, argumentieren die Autoren. NS-Größen würden glorifiziert, die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert. Hinzu komme das aktiv-kämpferische Auftreten der NPD und ihr Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen.



Die Parallelen, die die Verfasser zwischen NPD und NSDAP ziehen, sind interessant mit Blick auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort könnte ein Verbot selbst bei einem Erfolg in Karlsruhe noch scheitern. Die Kriterien der Straßburger Richter für Parteiverbote waren bislang eher streng. Allerdings haben sie mögliche Spielräume bei historischen Besonderheiten erkennen lassen.



Schon vor gut einem Jahr hatten die Länder im Bundesrat beschlossen, ein neues Verbotsverfahren einzuleiten. Sie nahmen sich viel Zeit, sammelten Hunderte Seiten an Belegen und mühten sich, Bundestag und Bundesregierung mit an Bord zu holen. Immer wieder verschoben sie den Termin für die Abgabe des Antrags. Parlament und schwarz-gelbe Regierung ließen sich aber nicht überzeugen. Bei ihnen überwog die Skepsis.

Auch in den Koalitionsverhandlungen mit der Union konnte sich die SPD nicht durchsetzen, dass eine künftige schwarz-rote Regierung mitzieht. Rein formal ist es egal, ob ein, zwei oder drei Verfassungsorgane einen Antrag stellen. Aber für die Außenwirkung ist es von Bedeutung.



Vor zehn Jahren, als die drei Organe noch gemeinsam nach Karlsruhe zogen, scheiterte das Vorhaben, weil der Verfassungsschutz auch in der Führungsebene der NPD Informanten hatte. Das Problem sei ausgeräumt, die V-Leute abgeschaltet, versichern die Länder. Einige Innenminister zierten sich lange, selbst zu garantieren, dass die Unterlagen "sauber" sind - also ohne Informationen von V-Leuten. Sie wollten ihre Verfassungsschutz-Chefs vorschicken. Das ließ Zweifel an der Tauglichkeit des Materials aufkommen. Nun haben alle Minister selbst Testate abgegeben, um für die Unterlagen zu bürgen.



Karlsruhe ist am Zug. In zwei Jahren ließe sich so ein Verfahren wohl bewältigen, hieß es aus dem Bundesverfassungsgericht.



In Bund und Ländern herrscht parteiübergreifend Einigkeit, dass die rechtsextreme NPD eine fremdenfeindliche, antisemitische und antidemokratische Weltanschauung verbreitet. An der Frage, ob sie verboten gehört, scheiden sich aber die Geister: Die Länder sehen gute Chancen für ein Verbot und starten einen neuen Anlauf. Bundesregierung und Bundestag machen nicht mit - angesichts vieler Risiken und Unwägbarkeiten. Ein Überblick über die Argumente für und gegen ein Verbot:





Pro

Im Parteiprogramm der NPD sind Thesen wie "Deutschland den Deutschen" zu lesen oder "Integration ist Völkermord". Die NPD beklagt eine Überfremdung des Landes und will Ausländer in ihre Heimat zurückschicken.

Bei der Verbreitung solcher Positionen bekommt die Partei bislang Unterstützung vom Staat: 2012 strich die NPD nach einer Übersicht der Bundestagsverwaltung 1,436 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung ein. Der Anspruch auf diese Geldspritze fiele durch ein Verbot weg. Die Parteistrukturen würden aufgelöst, die NPD würde ihre Mandate in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern verlieren. Es gäbe keine Publikationen und Aufmärsche der NPD mehr - und ein Pfeiler der rechten Szene würde wegbrechen.





Contra

Im Jahr 2003 scheiterte der erste Versuch, die NPD zu verbieten, weil der Verfassungsschutz bis in die Führungsebene der Partei Informanten hatte. Fraglich ist, was der NPD konkret zuzurechnen ist. Sollte auch der zweite Anlauf für ein Verbot der Partei scheitern, wäre das die größtmögliche politische Blamage für die Antragsteller und eine enorme Aufwertung für die NPD, die derzeit vor allem durch finanzielle Probleme, rückläufige Wahlergebnisse und einen Mitgliederschwund auffällt.



Im Falle eines Verbots könnte sich die NPD immer noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Die Straßburger Richter haben relativ strenge Anforderungen an Parteiverbote. Weiteres Problem: Eine Ideologie verschwindet nicht durch ein Verbot. Die Sorge: Die Anhänger organisieren sich neu und sind für die Sicherheitsbehörden im Zweifel sogar schwieriger zu beobachten.