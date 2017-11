Zum Tod von Helmut Kohl: Ein großer Europäer

Helmut Kohl: Lange schwere Krankheit

Ein Mann der politischen Rekorde



Helmut Kohl - Ein Leben für Deutschland

Kohls Karriere:

Kohl privat:

Helmut Kohl: Seine bedeutendsten Zitate

Was wir brauchen, ist eine geistig-moralische Wende.



"Entscheidend ist, was hinten rauskommt.



"Ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation, und wir gehören zusammen."

"Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser."

"Lassen Sie links und rechts die Leute krakeelen, die Karawane der Union zieht weiter."

"Der Euro kommt, und er wird eine stabile Währung sein."



"Es war eine fantastische Zeit."

Deutschland trauert um Helmut Kohl - die Tweets zum Tod des Altkanzlers



Wir trauern um Altkanzler Helmut #Kohl. Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar. pic.twitter.com/LUWjt7XGW3 — CSU (@CSU) 16. Juni 2017

Angela #Merkel zum Tode von #HelmutKohl: "Ich verneige mich vor seinem Angedenken." — CDU Deutschlands (@CDU) 16. Juni 2017

Stets gern gesehener Gast und Freund der Nationalmannschaft - Ruhe in Frieden, Helmut #Kohl. pic.twitter.com/3g1V4XWixp — Die Mannschaft (@DFB_Team) 16. Juni 2017

Wir trauern. Mit Helmut #Kohl haben wir einen großen Europäer verloren. pic.twitter.com/KYPvpRN4jO — SPD Parteivorstand (@spdde) 16. Juni 2017

"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." @sigmargabriel zum Tod von Helmut Kohl: pic.twitter.com/cqsE4h74sH — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. Juni 2017

In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen. https://t.co/ikJFdzK9m0 pic.twitter.com/zQJn5qMPxA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

Kanzlerin #Merkel zum Tod von Helmut Kohl: Er hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert. ... Ich verneige mich vor seinem Angedenken. pic.twitter.com/gWBHE0WpWM — Steffen Seibert (@RegSprecher) 16. Juni 2017

Helmut Kohl, Kanzler der Einheit und Wegbereiter der Europäischen Union, ist tot. Der langjährige CDU-Vorsitzende starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.Den Angaben zufolge starb Kohl am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen. Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war er schwer krank, saß im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert. Nach Operationen lag er monatelang im Krankenhaus. Im Herbst kehrte Kohl aber wieder in sein Haus zurück, wo er zuletzt im April 2016 noch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfing.Kohl hat Deutschland von 1982 bis 1998 als Bundeskanzler regiert - 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Er war treibende Kraft für die EU und eine gemeinsame Währung. Als sein größter Erfolg gilt aber die deutsche Wiedervereinigung. Kohl erkannte nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989, dass das Fenster für die deutsche Einheit nur kurz geöffnet sein würde. Unter Hochdruck handelte er mit den Staats- und Regierungschefs der USA, der Sowjetunion, Großbritanniens, Frankreichs sowie den Verantwortlichen der Europäischen Union die Modalitäten dafür aus.Kohl war ein Mann der politischen Rekorde: Von 1973 bis 1998 war er CDU-Vorsitzender - eine 25-jährige Amtszeit dürfte in der Partei nur schwer noch einmal zu erreichen sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel führt die Christdemokraten seit 17 Jahren. Kohl war Anfang der 90er Jahre ihr Ziehvater in Bundesregierung und Partei gewesen. Aber sie war es, die Ende der 90er Jahre als damalige CDU-Generalsekretärin die Partei wegen der Spendenaffäre, in die Kohl maßgeblich verwickelt war, zur Loslösung vom Übervater aufforderte.Das Verhältnis der beiden blieb bis zuletzt erschüttert. Mehr als 40 Jahre war der geborene Ludwigshafener Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag und von 1976 an im Bundestag. Sieben Jahre - von 1969 bis 1976 - war Kohl Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.Mehr als 40 Jahre war er Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag und von 1976 an im Bundestag. Sieben Jahre war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. 1982 wurde er Kanzler. Dass er 1990 wiedergewählt wurde, hatte er vor allem der Begeisterung der Menschen für die Wiedervereinigung zu verdanken, die er als Kanzler maßgeblich vorantrieb. Bei der Wahl 1998 schließlich beendete sein Herausforderer Gerhard Schröder (SPD) die Ära Kohl als Kanzler.Sein Vater war beamteter Steuersekretär, seine Mutter Hausfrau. Der Zweite Weltkrieg, die Not und der Tod seines älteren Bruders Walter in den letzten Kriegstagen hatten sich tief in seine Seele eingegraben.1960 heiratete er die Dolmetscherin Hannelore Renner. Das Ehepaar bekam zwei Söhne - Walter und Peter. Die Familie wohnte in einem Bungalow im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim - Kohls Zuhause bis zum Schluss.2001 nahm sich Hannelore Kohl, die an einer schmerzhaften Lichtallergie litt, dort das Leben.Sieben Jahre später schloss Kohl seine zweite Ehe mit der 34 Jahre jüngeren Regierungsdirektorin Maike Richter. Nach einer Knie-Operation stürzte Kohl 2008 und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.Öffentliche Auftritte wurden selten, er saß im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen. Das Verhältnis zu seinen beiden Söhnen war in den letzten Jahren zerrüttet. Zu seiner Hochzeit waren sie nicht eingeladen. Walter Kohl sagte einmal, als Vater habe Helmut Kohl versagt, er habe sich aber "einseitig" mit ihm versöhnt.Bei seinem ersten Auftritt vor der Unions-Bundestagsfraktion nach zehn Jahren im September 2012 sagte Kohl: "Ich bin zu Hause, wenn ich hierherkomme. Das ist meine innere Bindung." Und wenig später bedankte er sich bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl auch bei jenen, die ihn provoziert und herausgefordert hätten. Er sagte: "Es war eine fantastische Zeit."Im November 2014 stellte er in Frankfurt am Main sein Buch "Aus Sorge um Europa" vor. Alle Welt konnte erleben, wie wach sein Verstand und wie schwach er ohne Hilfe war. In einem Interview, das er gemeinsam mit seiner Frau dem "Stern" gab, sagte er aber im selben Monat, dass er eine schöne Ehe führe. Und: "Ich bin glücklich."" - Im Wahlkampf 1980" - 1984 in einer Pressekonferenz zu seinem Regierungsstil- Am 10. November 1989 vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin an die Adresse der DDR-Bevölkerung- Fernseh-Ansprache am 1. Juli 1990 aus Anlass des Inkrafttretens der Wirtschafts- und Währungsunion mit der DDR- Rede am 2. September 1994 auf dem CSU-Parteitag in München- Rede am 25. März 1998 vor Unternehmern auf dem Petersberg bei Bonn- Bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl am 27. September 2012