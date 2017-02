Zugunglück bei Bad Aibling: Fahrdienstleiter darf auf frühere Entlassung hoffen

Der Fahrdienstleiter darf vielmehr wie andere Häftlinge auch auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Das Landgericht Traunstein hatte den Bahnmitarbeiter am Montag wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt . Beim Zusammenstoß zweier Züge am 9. Februar in dem oberbayerischen Kurort waren 12 Menschen gestorben und fast 90 verletzt worden. Die vorzeitige Haftentlassung ist im Strafgesetzbuch geregelt. Oft wird Häftlingen das letzte Drittel der Strafe erlassen.In seltenen Fällen kommen Ersttäter schon nach der Hälfte der Haft in Freiheit. In Justizkreisen hieß es am Dienstag aber, dass der Fahrdienstleiter wohl kaum in den Genuss der sogenannten Halbstrafenregelung kommen dürfte. Zwar liege nur eine fahrlässige Handlung vor, jedoch seien zwölf Menschen durch Unachtsamkeit gestorben, so ein Insider am Traunsteiner Gericht. "Das ist nicht wiedergutzumachen."