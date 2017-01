Zu laut Schnee geräumt - Mann schießt auf Winterdienst

von DPA

Aus Ärger über die seiner Meinung nach zu lauten Geräusche beim Schneeräumen hat ein Tiroler in Kössen mit einer Luftdruckwaffe auf einen Winterdienstler geschossen. Der Lenker des Räumfahrzeuges, der nicht getroffen wurde, alarmierte nach Angaben vom Montag die Polizei.



Der erheblich alkoholisierte Schütze wurde kurz darauf ermittelt und angezeigt. Der 26-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge in der Nacht zu Sonntag im Ortszentrum von Kössen (Bezirk Kitzbühel) mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Die Beamten stellten in seiner Wohnung eine mehrschüssige Luftdruckwaffe und eine Luftdruckpistole sicher.