Zu betrunken zum Fliegen: Passagierin am Flughafen München rastet aus

Die 46-Jährige war von ihrem Flug in die Dominikanische Republik ausgeschlossen worden, weil sie sich die Wartezeit auf den Abflug mit reichlich Alkohol verkürzt hatte. Die Fluggesellschaft befand daraufhin, die 46-Jährige sei zu betrunken, um ihre Reise antreten zu können.



Das wollte die Frau nicht akzeptieren und wurde zunehmend aggressiv, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Unter heftigen Pöbeleien schlug und kratzte sie selbst einen Polizisten und trat nach dessen Kollegin.



Nur mit Handschellen und Fußfesseln konnte die Frau am Montag von weiteren Tätlichkeiten abgehalten werden.