Zentralstelle für Cybercrime verzeichnet deutlich mehr Verfahren

von DPA

Im zweiten Jahr ihres Bestehens habe die Zentralstelle 1545 Ermittlungsverfahren neu erfasst, teilte ein Sprecher der Spezialstaatsanwaltschaft mit Sitz im oberfränkischen Bamberg am Donnerstag mit. Im ersten Jahr waren es demnach gerade einmal 488.



Von den 1545 Verfahren richteten sich 781 gegen bekannte und 764 gegen unbekannte Täter. Die ZCB ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt und ist eine Spezialbehörde. Bayernweit ist sie zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität.



Erst am Mittwoch war ein Ermittlungserfolg der ZCB gegen Betreiber illegaler Streaming-Plattformen bekanntgeworden. Im Zuge dessen nahmen Beamte einen 25-jährigen Informatiker in Köln vorläufig fest wegen des Vorwurfs, das Urheberrecht gewerbsmäßig verletzt zu haben. Der junge Mann soll das Sendesignal des im Raum München ansässigen Pay-TV-Senders Sky Deutschland über das Internet verbreitet und dafür von den rund 3000 Nutzern monatliche Gebühren verlangt haben.