Zeitumstellung: Wann werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt?

Die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) soll in diesem Jahr von Sonntag, 26. März bis Sonntag, 29. Oktober 2017 gelten. Die Uhren gehen in diesem Zeitraum im Vergleich zur Weltzeit (UTC) um zwei Stunden vor. Die Umstellung der Uhren erfolgt nachts.





Wann und wie werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt?

Die Zeitumstellung erfolgt am 26. März 2017. In der Nacht werden die Uhren um 2.00 Uhr um eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt werden.





Wann wird die Uhr zurück auf Winterzeit gestellt?

Am 29. Oktober 2017 werden die Uhren um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.



Durch die Umstellung der Uhren verkürzt oder verlängert sich die Nacht nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.