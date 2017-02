Wie im Actionfilm: Autofahrer stoppt auf A9 führerlosen Wagen mit waghalsigem Manöver

von DPA

Es klingt wie eine Szene aus einem Actionfilm: Mit einem waghalsigen Manöver hat ein Autofahrer auf der A 9 bei München einen außer Kontrolle geratenen Wagen gestoppt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Mann am Montag nahe der Anschlussstelle Garching-Süd bemerkt, dass ein vor ihm fahrender Wagen in Schlangenlinien fuhr.



Als er das Auto überholte, sah er, dass der andere Autofahrer am Steuer zusammengesunken war und sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte.



Daraufhin setzte der Mann kurzerhand sein Auto vor den praktisch herrenlosen Wagen und ließ diesen auffahren. Langsam verringerte er die Geschwindigkeit und bremste das andere Auto aus. Schließlich kamen beide Autos zum Stehen.



Der Unglücksfahrer hatte laut Feuerwehr eine schwerwiegende internistische Erkrankung und kam in ein Krankenhaus.