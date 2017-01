Düsseldorf: Wie ein Feuerwehrmann einem Säugling das Leben gerettet hat - übers Telefon

Nur über das Telefon hat ein Feuerwehrmann ein Baby gerettet, indem er die Situation sofort richtig einschätzte. Wie die Feuerwehr Düsseldorf berichtet, meldete sich die Mutter am frühen Montagabend über die Notrufnummer 112 bei der Feuerwehr Düsseldorf. "Mein drei Tage altes Baby ist ganz blau im Gesicht", waren die ersten Worte der 33-jährigen Mutter am Telefon.



Der Notfallsanitäter wusste sofort, was zu tun ist

Der erfahrene Leitstellendisponent und Notfallsanitäter erkannte die Lebensgefahr für das Neugeborenen.



Der Feuerwehrmann gab der Mutter klare Anweisungen. Sie solle den Lautsprecher des Telefons einschalten und ihren Säugling mit dem Rücken auf einen Tisch legen. "Umschließen Sie mit Ihrem Mund den Mund und die Nase des Babys und blasen Sie fünf Mal vorsichtig Luft hinein bis sich der Brustkorb hebt" erklärte der 42-jährige Familienvater der Mutter am Telefon.



Zeitgleich waren bereits ein Notarzt sowie ein Rettungswagen auf dem Weg zu der jungen Familie. Nach den ersten Beatmungen durch die Mutter, atmete das Baby zwar noch nicht. "Nein, aber eine Hand bewegt sich" sagte die junge Frau schließlich.



Bis zum Eintreffen des Notarztes bei der Mutter betreute der Feuerwehrmann die Frau weiter am Telefon und beide überwachten den Zustand des Säuglings. Als der Notarzt wenige Minuten später das Kind untersuchte, atmete es wieder selbstständig.



Keine Lebensgefahr mehr

Nach einer Behandlung in der Wohnung wurden das Baby und die Mutter zur weiteren Behandlung in eine Düsseldorfer Kinderklinik transportiert.



Dort wird das Neugeborene weiter behandelt. Es befindet sich auf dem Weg der Besserung und Lebensgefahr ist im Moment ausgeschlossen. dvd