WhatsApp: Alter Status kommt nach Beschwerden zurück

Alter Status zusätzlich zum Neuen





Neue Status-Funktion vielen zu umständlich



Schön zu hören das WhatsApp den alten Status wieder bringt :)



Die Entwickler beachten ja doch die Community ^^ — DaRGoZiNo | Steven (@DaRGoZiNo) 26. Februar 2017

Leute



WhatsApp Status ist NICHT dafür gedacht, irgendwelche lustigen Bildchen aus der Galerie zu teilen. — nate (@sozialgruppe) 25. Februar 2017



BALD GIBT ES WIEDER DEN NORMALEN STATUS AUF WHATSAPP, JAAAAA — N e s s a ❤︎ (@nessaheil) 26. Februar 2017



"Wir brauchen kein drittes Snapchat!" - von den WhatsApp-Nutzern hagelte es nach dem neuen Update tonnenweise Kritik. Die App hat die gewohnte Status-Funktion abgeschafft und eine neue hinzugefügt. Bei dieser kann man à la Snapchat Bilder und Videos für maximal zehn Sekunden posten, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Er lässt sich mit Emojis, Texten und Zeichnungen personalisieren.Nachdem Instagram diese Funktion schon von Snapchat abgekupfert hat, war nun auch WhatsApp dran. Das kam bei den Nutzern allerdings alles andere als gut an, weswegen die Macher nun klein bei gegeben haben. So kommt der alte und beliebte Status mit dem neuen Update wieder zurück - allerdings zusätzlich zum neuen Status. Der User kann sich dann entscheiden, ob er nun einen oder gar beide verwendet.So ist es möglich, einen gewohnten Spruch-Status zu haben, als auch seinen Freuden aktuelle Bilder kurzfristig anzeigen zu lassen. Vor allem ältere Whatsapp-Nutzer, die keine Erfahrungen mit Snapchat oder Instagram haben, tun sich mit dem neuen Status schwer. Ihnen ist die Funktion zu umständlich.Wann genau das neue Update kommt, ist allerdings noch unklar. Die Botschaft über die Wiederkehr des gewohnten Status kommt bei den Nutzern aber gut an: