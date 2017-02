Wettervorhersage in Franken: Schönes Winterwetter am Wochenende?

Für das Wochenende sagt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sonniges Winterwetter voraus. Es bleibt kalt, allerdings sinken die Temperaturen nicht mehr in den zweistelligen Minusbereich.



Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt bis bedeckt, gelegentlich kann Schnee fallen. Die Tageshöchsttemperaturen betragen zwischen 4 Grad und einem Grad.



Am Samstag und Sonntag dürfte es laut Ochs häufig sonnig sein. Am Freitag könnte noch geringfügig Schnee oder Regen fallen, danach bleibt es niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad.



Zu Beginn der nächsten Woche bleibt es unter Hochdruckeinfluss freundlich und tagsüber mild.



In den Nächten kühlt es je nach Aufklaren auf 0 bis -8 Grad ab.