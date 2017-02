Wetter in Franken: Sonnenschein zum Wochenstart

Der Start in die neue Woche wird in Franken von Sonnenschein begleitet. "Bis einschließlich Donnerstag herrscht ruhiges und niederschlagsfreies Hochdruckwetter", sagt Wetterexperte Stefan Ochs.



In der Nacht zum Montag breitet sich zwar Hochnebel aus, dieser lockert sich aber am Montag wieder auf, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dabei frischt der Ostwind vorübergehend auf, gebietsweise ist mit starken Böhen zu rechnen. Ab Mittag kommt in Nordbayern dann häufig die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen zwischen 0 Grad und 7 Grad am Untermain.



In den Nächten bleibt es bis einschließlich Donnerstag weiter klar. Dabei kühlen die Temperaturen auf -5 Grad ab, sagt Stefan Ochs.



Tagsüber scheint in diesem Zeitraum weiter die Sonne, bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad, so der Wetterexperte.