Wetter in Franken: Der Winter kommt zurück

von DPA

Für dieses Wochenende sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaftes Wetter mit leichtem Regen vorher.



Heute Vormittag gilt in Franken wieder Glatteisgefahr wegen gefrierenden Regens, meldet der DWD. Allerdings tritt dieses allenfalls lokal auf. Sonst hält sich bei gebietsweise leichtem Frost, vereinzelt auch in Franken, Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Insbesondere im Nebel kann stellenweise Glätte entstehen. Bis Mittag löst sich dieser weitgehend auf, die Temperatur steigt über den Gefrierpunkt.



Auch heute Nacht wird es bei Tiefstwerten zwischen +4 Grad am Untermain und -3 Grad im Alpenvorland stellenweise glatt



In der Nacht zum Sonntag zieht ein Niederschlagsband von Südwest nach Nordost über Bayern hinweg. Oberhalb 700 bis 1000 Metern fällt etwas Schnee mit entsprechender Glätte.



Nächste Woche wird es eisig

Im westlichen Franken und Schwaben fällt am Sonntag zeitweise etwas Regen, in den Kammlagen der Rhön können sich auch Schneeflocken dazu mischen. Die Nachmittagswerte liegen zwischen 2 Grad im bayerischen Vogtland und 8 Grad im Chiemgau.



Nach dem Tauwetter der vergangenen Tage muss sich Bayern in der kommenden Woche wieder auf den Winter einstellen. In der Nacht zum Montag sei vor allem im südlichen Oberbayern und im Bayerischen Wald mit Schneefall zu rechnen, sagte der Experte des DWD am Freitag. Die Temperatur liege knapp über dem Gefrierpunkt. Gegen Ende der Woche soll es wieder eisig werden mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad und gebietsweise Dauerfrost.