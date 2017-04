Wetter im April: Deshalb ist dieser Monat so launisch

von DPA

Meteorologen führen die Unbeständigkeit darauf zurück, dass der Winter einfach nicht weichen will. Meere und Polargebiete sind noch kalt, in höheren Gebieten liegt Schnee. Allerdings steht die Sonne mittlerweile schon recht hoch und scheint auch jeden Tag etwas länger. Dringt dann kalte Polarluft nach Mitteleuropa vor, wird sie tagsüber über dem Land erwärmt. So bilden sich Quellwolken, die die bekannten Wetterkapriolen verursachen.



Sonne und blauer Himmel wechseln sich immer wieder rasch mit Schauern und kurzen Gewittern ab, wobei oft Schnee, Graupel und Hagel fallen. Das trifft besonders zu, wenn gleichzeitig ein Hochdruckgebiet über Nordwesteuropa und ein Tief über Skandinavien unser Wetter beeinflussen.