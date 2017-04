Wetter an Ostern: Die Aussichten sind sonnig

von DPA

Auch wenn es in mancherorts schon frühlingshaft angenehm ist: Ein dichtes Wolkenband blockt in den kommenden Tagen in großen Teilen Deutschlands die Sonnenstrahlen ab. Frischer Wind und teilweise stürmische Böen verhindern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erst einmal den Griff zum Frühjahrs-Outfit ohne Jacke oder Pullover.



Dabei bleibt es meist trocken. Allerdings wird nach Angaben der Meteorologen am Donnerstag der Temperatur-Tiefpunkt der Woche erreicht. Wärmer als 9 bis 13 Grad dürfte es nicht werden, warnte Thore Hansen vom DWD vor allzu hohen Erwartungen an milde Frühlingsgrade.



Am Freitag können sich zumindest die Menschen im Südwesten Deutschlands über Einflüsse des Hochs "Ortrud" mit überwiegend heiterem Wetter und Temperaturen bis zu 17 Grad freuen. Im Rest des Landes bleibt es eher grau, und vor allem im Osten sollte der Regenschirm bereit gehalten werden. Nach einem sonnigen Samstag in Süddeutschland können sich von Sonntag an auch die Norddeutschen wieder auf einen sonnigen Tag mit Temperaturen von 16 bis 23 Grad freuen.



Bei Vorhersagen auf das Osterwetter sind die Meteorologen noch zurückhaltend, doch ersten Prognosen zufolge könnte es zumindest am Ostersamstag und -sonntag freundlich sein.



Nachdem es in der kommenden Woche erst kühler sein soll, könnten die Temperaturen von Gründonnerstag an von Tag zu Tag um je ein bis zwei Grad steigen - bis hin zu etwa 20 Grad am Ostersonntag. Der Ostermontag könnte laut Prognose aber wieder feucht werden. Allerdings: Die Trefferquote dieser ersten Prognosen liegt nur bei 50 bis 60 Prozent, betonte Friedrich. "Niemand sollte seine Osteraktivitäten heute schon nach diesen Zahlen planen - es kann auch ganz anders kommen."