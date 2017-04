Welt-Parkinson-Tag: Bei diesen Symptomen sollten Sie einen Arzt aufsuchen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) rät anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am Dienstag zum Arztbesuch schon bei ersten möglichen Symptomen. "Parkinson ist zwar nicht heilbar. Wenn diese Krankheit aber diagnostiziert und ihr Verlauf genau von Spezialisten beobachtet wird, dann lässt sie sich meist mit Hilfe von Medikamenten über viele Jahre beherrschen", sagte Huml am Montag.



Symptome von Parkinson

Die ersten Krankheitssymptome seien meistens schwach und würden deshalb oft nicht richtig wahrgenommen. "Die Hände zittern leicht, oft einseitig, es treten Muskelschmerzen im Schulterbereich und Müdigkeit auf. Manchmal kann es zudem auch zu depressiven Verstimmungen kommen", sagte Huml, die selbst Ärztin ist.



Häufig bemerkten Angehörige die kleinen Veränderungen zuerst. Morbus Parkinson zählt nach Alzheimer-Demenz zu den häufigsten langsam fortschreitenden chronischen Erkrankungen des Nervensystems. Vor 200 Jahren beschrieb der englische Arzt James Parkinson als Erster die später nach ihm benannte Krankheit.



Männer erkranken häufiger als Frauen

In Bayern hat sich laut Huml die Zahl der stationären Fälle zwischen den Jahren 2000 und 2015 etwa verdoppelt. Im Jahr 2015 wurden 6577 Parkinson-Patienten stationär behandelt. Die Parkinson-Erkrankung setzt meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr ein. Männer erkranken etwas häufiger als Frauen.