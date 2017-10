Weihnachten: Über diese Geschenke aus Franken freuen sich die Liebsten

Geschenk-Tipp 1: Mit den Liebsten ein Rätsel in einem Escape-Room lösen





Geschenk-Tipp 2: Gutschein für eine Therme in der Region







Geschenk-Tipp 3: Verschenken Sie Lesefreude durch ein Zeitungsabo





Geschenk-Tipp 4: Gutschein für gemeinsames Kochen und ein dazu passendes Kochbuch





Geschenk-Tipp 5: Verschenken Sie Tickets für eine Comedy-Veranstaltung oder ein Konzert





Geschenk-Tipp 6: Weiterbildungskurse als Weihnachtsgeschenk



Alicia Köhler

Weihnachten, das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit rückt immer näher und jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage, was man denn dem Partner, den besten Freunden oder auch den Eltern schenken soll.Hier gibt es ein paar Geschenke-Tipps für alle, die ihren Lieben eine kleine Freude machen wollen, aber nicht das 0815 Geschenk haben möchten.Sie unternehmen am liebsten etwas zusammen mit Ihren Freunden oder Ihrer ganzen Familie? Sie sind der Meinung, gemeinsame Zeit und tolle Erlebnisse mit den Liebsten sind bekanntlich die schönsten Geschenke, die man weiter verschenken kann?Für solche Wünsche gibt es tolle Möglichkeiten, den Liebsten eine Freude zu machen. Denn wie wäre es zum Beispiel mit einer tollen Aktivität in einem Raum voller Angst, Überwindungen und Schrecken? Denn in den Städten Bamberg, Bayreuth, Fürth, Nürnberg und Würzburg, gibt es einen "Escape Room" , in dem Teamwork und gegenseitige Hilfe gefragt ist. Bei diesem außergewönlichen Erlebnis wird üblicherweise eine Gruppe von Menschen in einen Raum eingesperrt, welcher die verschiedensten Gegenstände enthält. Der Auftrag der Gruppe ist es also, nach Erkunden des Raumes, nach versteckten Hinweisen abzusuchen und sich im Team durch gute Kommunikation aus dem Raum zu befreien. Dabei haben die Spieler in der Regel 60 Minuten Zeit und werden in dieser Zeit mit verschiedenen Rätseln beliefert, mit denen Sie versuchen müssen sich zu befreien. Perfekt also für jeden Familienausflug oder Freundschaftstag!Über die Weihnachtsfeiertage hat man bekanntlich mehr Zeit für die Familie, Freunde und natürlich für sich selbst. Viele unserer Liebsten finden leider über das Jahr viel zu wenig Zeit für sich, um sich zurück ziehen zu können. Geht es Ihren Eltern oder Ihren Freunden ähnlich? Dann wäre doch ein Verwöhn-Tag in der Therme zur Entspannung gut.Also verschenken Sie doch einen Tag in einer Nahe gelegenen Therme wie einen Gutschein für zum Beispiel die Therme Obernsees in Mistelgau, die Obermain Therme in Bad Staffelstein, die KissSalis Therme in Bad Kissingen, die Therme Bad Steben, die Therme Natur in Bad Rodach oder die Franken-Therme Bad Windsheim. Dieser Tag bringt Entspannung durch Sauna Park, Wellness-Stationen eine Thermen Landschaft sowie auch eine Fitness Arena und viele weitere spannende Bereiche zu entdecken.Die Familie und Freunde sollen trotzdem immer dabei sein? Dann bietet sich dieses Angebot sehr gut an.Hier finden Sie noch weitere Thermen in der Region.Ihre Liebsten haben Spaß am Lesen, allerdings kostet so ein Abo viel Geld und die Zeit zum Lesen fehlt auch? Vor allem über Weihnachten ist mehr Zeit zum Lesen der Zeitung da, wie wäre es also mit einem Weihnachtsgeschenk-Abo für die Tageszeitung? Verschenken Sie Lesefreude für Ihre Heimatzeitung wie zum Beispiel den Fränkischen Tag und bekommen Sie einen Einkaufsgutschein, oder auch weihnachtliche Pralinen dazu. Und dies alles monatlich ab 14,80€. Sie sind interessiert? Dann informieren Sie sich jetzt hier Gemeinsam Kochen - eine tolle Aktivität die zu zweit am besten Spaß macht. Oder sie bekochen den Partner zum Fest der Liebe. Verschenken Sie die perfekten Zutaten zum Beispiel zu einem Vegetarischen Kochbuch wie "Franken vegetarisch". In dem wunderbare Rezepte zum Nachkochen stehen. Zusammen mit den außergewöhnlichen "Braumalzbiernudeln" und den "Wintertraum Kürbiskerne" und einem leckeren Nudelgewürz Bärlauch Pepperoncino Öl und dazu ein geschmackvolles "Franken Bock" wird der Abend perfekt. Diese regionalbezogenen Artikel finden sie auch in unserem "Heimatshop-Franken.de" und eignet sich perfekt für die Weihnachtsfeiertage.Lachen ist das Rezept der Liebe! Dies beweist, dass es wichtig ist zusammen etwas zu erleben und lachen zu können. Deshalb verschenken Sie doch Eintrittskarten für eine Veranstaltung zum gemeinsamen Spaß haben. Eine Karte für eine Comedy Veranstaltung wie von Mario Barth, Luke Mockridge, Kaya Yanar oder die Erlich Brothers, die auch 2017 hier in unserer Region zu finden sind, ist sicher ein Abend wert.Ein Konzertabend bei einem berühmten Sänger wäre auch eine tolle Idee. Folgende Künstler kommen im Sommer 2017 nach Franken: Phiipp Poisel Sportfreunde Stiller oder Silbermond . Diese und viele weitere Tickets finden Sie auch auf unserer Ticket-Seite "tickets.inFranken.de" , in unserem Heimatshop , unter unserer Ticket-Hotline: 0800/9009100 sowie an unseren Geschäftsstellen. Für viele Veranstaltungen bekommen Sie auch Abo-Vorteile sowie Abo-Rabatt von 10%.Auch Kurse bringen den Partner zum Grinsen. Wie wäre es zum Beispiel mit einen Bierseminar für den Mann oder den Papa wie es verschiedene Brauereien in Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und die Fränkische Schweiz anbieten. Für die Frau wäre doch ein Kochkurs, ein Nähkurs, ein Fremdsprachenkurs oder ein Yogakurs perfekt!Für eine Belegung für einen Kurs zu zweit, wäre doch ein Tanzkurs eine gute Idee, um dem Liebsten eine Freude zu machen! Da steht dann der Hochzeit nichts mehr im Wege!