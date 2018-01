Wegen Glassplittern: Firma ruft Schnupftabak zurück

Wegen möglicher Glassplitter im tabakfreien Schnupfpulver "Schneeberg" ruft die Firma Pöschl Tabak vier Chargen von "Pöschl's Erfrischungsprise" zurück. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Chargen Glassplitter enthalten können, die während des Produktionsprozesses im Zusammenhang mit einem unbemerkten Glasbruch entstanden sind", teilte das Unternehmen aus dem niederbayerischen Geisenhausen am Dienstag mit. Die Splitter sollten in aller Regel mit dem bloßen Auge zu erkennen sein. Dennoch sollen Verbraucher, die Schnupfpulver aus den Chargen 7N44, 6UYY, 398F und 14HN gekauft haben, dieses nicht mehr verwenden und an die Firma Pöschl zurückschicken.