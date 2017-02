Wechselhaft wie im April - diese Kapriolen schlägt das Wetter in Franken

von JOHANNES GÖRZ DPA

Das Wetter hat in den kommenden Tagen wird wechselhaft: Erst ein Hauch von Frühling, mit Sturm. Dann kommt der Winter zurück. Zur Wochenmitte wird es in den bayerischen Bergen zunächst recht stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag ankündigte, könne es am Mittwoch in den Gipfellagen in den Alpen und auch im Bayerischen Wald schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern geben.



In Franken erwarten die Meteorologen Böen bis 60 Stundenkilometer, teilweise um die 70 Stundenkilometer. Orkanartige Böen soll es nach der Vorhersage allenfalls am Donnerstag auf den Alpengipfeln geben.



Zunächst hat der Wetterdienst für die Gebirgsregion eine Unwetterwarnung mit Stufe 2 ("markantes Wetter") herausgegeben, für das restliche Südbayern gilt Stufe 1. Extremes Unwetter gibt es nach dieser Skala erst bei Stufe 4.



An den windigen Tagen wird auch der Frühling ein kurzes Gastspiel geben. Die Temperaturen sollen am Mittwoch zwischen etwa 8 Grad in Oberfranken und milden 16 Grad am Alpenrand liegen. Am Donnerstag soll es dann sogar noch einen Tick wärmer werden - ehe ein Temperatursturz kommt: In der Nacht zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze auch in Franken bis auf etwa 500 Meter, im Süden Bayerns soll es ab einer Höhe von 800 Metern schneien.



Danach soll es am Freitag tagsüber bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad bis in die tieferen Lagen schneien, zudem soll es weiter stürmisch bleiben. Die Wetterexperten rechnen mit Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Schneematsch.