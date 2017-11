Wave-Gotik-Treffen 2017: 21.000 Fans der Schwarzen Szene feiern in Leipzig

Neuerungen: Heiraten unter der Erde





Leipzig: Eine Stadt sieht schwarz





Die Sicherheit und das WGT





Konzerte, Ausstellungen, Führungen



An Pfingsten wird es schwarz in Leipzig: Zum 26. Mal fand das Wave-Gotik-Treffen statt. Nach einem stark besuchten Jubiläum im vergangenen Jahr fanden heuer etwa 21.000 Fans der schwarzen Szene nach Leipzig. Die Besucher kamen aus allen Teilen der Erde, um bei Musik und kulturellen Veranstaltungen zu feiern - teilweise sogar aus Australien oder Argentinien, Peru oder Japan.Erstmals konnten Interessierte beim WGT auch stilecht heiraten. Das Standesamt der Stadt Leipzig hatte die Kasematten der ehemaligen Pleißenburg unter dem Neuen Rathaus entsprechend eingerichtet. Bis zu fünf Paare konnten sich dort stimmungsvoll und stilecht das Ja-Wort geben. Dieses Angebot wird aber auch außerhalb des Festivals zur Verfügung stehen.Überhaupt hat sich die Stadt Leipzig mittlerweile sehr gut auf das WGT eingestellt. So fährt alljährlich eine eigens eingerichtete Straßenbahn-Linie, die Nummer 31, um die Besucher schneller von einem Veranstaltungsort zum anderen zu bringen. Neu in diesem Jahr war die Linie 32 - ein Bus, der abends und nachts vor allem dazu diente, den Leipziger Stadtteil Plagwitz besser anzubinden. Dort finden sich einige wichtige Veranstaltungsorte wie das Täubchenthal oder der Felsenkeller. Wie die Auslastung an den Pfingst-Abenden bis in die tiefe Nacht hinein zeigte, eine gute Entscheidung der Stadt.Besonders frequentiert ist die Linie 31 natürlich auf dem Weg zum und vom Agra-Messegelände - dem größten Veranstaltungsort des Festivals. Dort können Besucher auch zelten, viele haben sich jedoch in Pensionen und Hotels eingerichtet. Ein freies Zimmer an Pfingsten ist daher nur schwer zu bekommen in Leipzig - wochenlang vor dem Treffen sind die meisten Unterkünfte bereits ausgebucht.Auch bei den Einheimischen ist das große Gothictreffen inzwischen angekommen - viele mischen sich unter die schwarz gekleideten Besucher, zum Beispiel im Heidnischen Dorf, dem großen Mittelaltermarkt, der auch Interessierten ohne Festivalbändchen offensteht.Im Vorfeld hatte die Polizei davon abgesehen, die Sicherheitsvorkehrungen für das Wave-Gotik-Treffen zu erhöhen. So gab es keine Betonsperren gegen mögliche Anschläge mit Fahrzeugen auf das Festival. Beim Leipziger Stadtfest hingegen, das zeitgleich stattfand, wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen - hier sahen die Behörden ein höheres Risiko.Auch nach der zeitweisen Unterbrechung des Festivals "Rock am Ring" am Freitagabend war keine Änderung bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen zu spüren. Weder die Polizei noch die eingesetzten Sicherheitsdienste änderten ihre Verhalten merklich. Auch bei den Besuchern des Festivals war keine Spur von Verunsicherung zu erkennen - es wurde weiter unbeeindruckt gefeiert.Und zu feiern gab es vieles: Am Freitag Nachmittag fanden sich viele Menschenim Clara-Zetkin-Park zum "Viktorianischen Picknick" ein. Für Fans der Epoche ist dies die Gelegenheit des Jahres, ihre extravagante Garderobe stilecht auszuführen und sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Auch für viele Schaulustige eine Gelegenheit, sich die teils extrem aufwändigen Kostüme näher anzusehen.Bekannte Künstler wie Amanda Palmer, die am Freitag zusammen mit Edward Ka Spel (Legendary Pink Dots) als Mitternachts-Special in der Agra-Halle auftrat oder die Band "69 Eyes" gaben sich an vier Abenden ebenso die Ehre wie eine Reihe von unbekannteren Bands oder Newcomer.Neben den Konzerten konnten sich Besucher auch in vielen Ausstellungen, zu denen das Festivalbändchen als Eintritt fungierte, informieren und unterhalten lassen. Darüber hinaus gab es Lesungen und Führungen, zum Beispiel über den Südfriedhof, einem der schönsten Parkfriedhöfe Deutschlands.Im kommenden Jahr wird das WGT vom 18. bis zum 21. Mai stattfinden. Das Line-Up sowie das Programm werden kurz vor dem Festival bekanntgegeben.