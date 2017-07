Was steckt hinter den Kreideleichen in Passau?

Wie die Polizei in Passau mitteilt, hat eine Streife die Schmierereien unter der Schanzlbrücke und auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße festgestellt. Mit weißer Farbe wurde u. a. der Schriftzug "Tatort BRD" und die Silhouette einer liegenden Person aufgesprüht. Außerdem wurde auf der Fahrbahn rote Farbe versprüht.



Im Bereich der Messestraße wurde mit Farbe die Konturen einer Person auf das Betonpflaster angebracht und mit roter Farbe besprüht, zusätzlich wurde bei der Bushaltestelle in der Messestraße ein Polizeiabsperrband angebracht auf dem sich ein DIN-A4 großer Flyer mit den Abbildungen deutscher Politiker befand. Die Vermutung liegt nahe, dass die Täter im rechtsextremen Spektrum anzusiedeln sind.



Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Passau, Tel. 0851/9511-0 oder jede andere Polizeidienststelle.