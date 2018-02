Was ist eigentlich dieser Bundesverkehrswegeplan?

Eine Umgehungsstraße, damit Lastwagen endlich nicht mehr durch den Ortskern donnern. Mehr Spuren für das Autobahnkreuz, an dem Pendler immer im Stau stehen. Entlastung für Nadelöhre auf der Schiene, damit ICEs nicht im Schneckentempo zum Hauptbahnhof rollen. Wenn es um neue Straßen und Bahnstrecken geht, gibt es Wünsche über Wünsche - und auch viele Befürchtungen vor mehr Lärm. Als Rahmen für die wichtigsten Projekte hat der Bund nun den Grundsatzplan für seine Verkehrswege auf einen aktuellen Stand gebracht. Bis 2030 sollen mehr Milliarden fließen. Und nicht mehr so häufig versanden wie bisher.



Was sind eigentlich die Bundesverkehrswege?



Das Verkehrsnetz des Bundes ist das Rückgrat des Transitlands Deutschland. Dazu gehören die Autobahnen (13 000 Kilometer) und Bundesstraßen (39 000 Kilometer), das 33 000 Kilometer lange Netz der Deutschen Bahn sowie 7300 Kilometer Bundeswasserstraßen, also Flüsse und Kanäle. Außerdem gibt es noch 178 000 Kilometer Landes- und Kreisstraßen, die nicht unter den Bundesverkehrswegeplan fallen. Genau so ist es auch bei den Häfen und Flughäfen. Für ihre Anbindung ans Netz ist der Bund dann aber wieder zuständig.



Was ist neu beim Bundesverkehrswegeplan?



Fehler sollen sich nicht wiederholen, hat sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgenommen. "Das "Wünsch-Dir-was" gehört der Vergangenheit an", schwört auch SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Denn aus dem aktuellen Plan von 2003 kam rund die Hälfte der als dringend aufgelisteten Projekte noch nicht ins Laufen. Künftig soll nicht mehr nach Himmelsrichtung oder Proporz geplant und gebaut werden, lautet der gute Vorsatz der Koalitionäre. Dank steigender Mittel sollen die Top-Projekte bis 2030 tatsächlich umsetzbar sein. Vorrang vor Neubauten bekommt der Erhalt, für den 69 Prozent des Geldes reserviert werden statt 56 Prozent wie bisher. Bei Straßen gehen drei Viertel der Mittel fest in überregional wichtige Achsen.



Was bedeuten die Schwerpunkte konkret?



Die Summe der geplanten Investitionen ist enorm: 264,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 bereitstehen, aus dem Bundeshaushalt und aus Mauteinnahmen. Fast die Hälfte soll der Straße zugute kommen. Ein besonderer Schwerpunkt sind neuralgische Engpässe, die im Plan sogar als eigene Kategorie gekennzeichnet sind - auch als Hinweis an die Länder, die fürs Planen und Bauen zuständig sind. Konkret sollen 1700 Kilometer Staustrecken auf Autobahnen entschärft werden, etwa durch Ausbau auf drei oder vier Spuren je Richtung. Auf der anderen Seite fielen 200 angemeldete Straßenprojekte als unwirtschaftlich heraus.



Wie fallen Reaktionen aus?



Aus Ländern wie Nordrhein-Westfalen kam prompt ein freudiges Echo. Die Opposition reagierte dagegen mit Kritik. "Dieser Plan hat eine große Leerstelle: den Umweltschutz", monierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Nötig sei eine andere Vision von Vernetzung mit einer deutlichen Weichenstellung für Schiene, E-Mobilität und das Fahrrad. Auch die Linke mahnte statt eines "Betonprogramms" für die Straße einen stärkeren Schwerpunkt bei der Bahn und den Wasserstraßen an. Beim Autofahrerclub ADAC bleiben Zweifel an der Finanzierbarkeit. Eine "bloße Wunschliste" sollte dieser Plan aber nicht bleiben.



Wie geht es weiter?

Als nächstes sollen die Bürger sechs Wochen lang mitdiskutieren können - von diesem Montag an auf einem Onlineportal oder auch per Post. Neue Argumente will Dobrindt aufgreifen, ehe der Plan wohl im Sommer ins Bundeskabinett kommt. Bagger-Brigaden rollen aber auch dann noch nicht los. Für die konkrete Finanzierung und genauen Planungen sind erst noch weitere Gesetze und Verfahren nötig.