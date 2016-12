Warum es oft schwierig ist, Gefährder wie Anis Amri abzuschieben

Amri saß in mehreren Ländern im Gefängnis





Kommentar von Martin Ferber: Druck und Kontrolle



Die Indizien mehren sich. Und die Beweise häufen sich. Der 24-jährige Tunesier Anis Amri, der als mutmaßlicher Attentäter von Berlin mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, hat nicht nur seine Geldbörse mit seinen Duldungspapieren im Fahrerhaus des Sattelschleppers verloren, sondern dabei auch seine Fingerabdrücke an der Fahrertür und am Lenkrad hinterlassen. Wie am Donnerstag aus Ermittlerkreisen bekannt wurde, fanden sich entsprechende Spuren an dem Tatfahrzeug, die eindeutig Amris zuzuordnen seien.Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt hatten ihn am Mittwoch europaweit als dringend tatverdächtig öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben und 100.000 Euro als Belohnung ausgesetzt. In Tunesien wurden Verwandte des 24-Jährigen befragt , die in der nordöstlichen Provinz Kairouan leben, die als Salafisten-Hochburg bekannt ist.Schon in seiner Heimat saß er wegen des Diebstahls eines Lastwagens im Gefängnis, doch ihm gelang die Flucht nach Italien. Dort saß er ebenfalls im Gefängnis. Im April 2015 reiste er nach Deutschland weiter, wo er sich als politisch verfolgter Ägypter ausgab. Da er allerdings so gut wie keine Angaben über die Art der Verfolgung machen konnte, wurde der Antrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.Wegen fehlender gültiger Papiere war eine Abschiebung nicht möglich, die tunesischen Behörden weigerten sich, ihn als Bürger ihres Staates anzuerkennen. Daher erhielt er vom Kreis Kleve eine Duldung.Nach dem Ausländerrecht stellt eine Duldung lediglich eine "vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" von ausreisepflichtigen Ausländern dar. Die Gründe können vielfältig sein: Fehlende Papiere, Krankheit, Schwangerschaft, Krieg im Herkunftsland oder auch fehlende Flugverbindungen wie zum Beispiel nach Somalia.Anis Amri war den Sicherheitsbehörden auch als Gefährder bekannt, also als radikaler Islamist, von dem angenommen werden kann, dass er Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen könnte. Schon vor Monaten fiel er den Behörden durch Äußerungen auf, wie nach einem Bericht des "Spiegel" bei Ermittlungen gegen mehrere Hassprediger bekannt wurde. So habe er sich in einem Telefongespräch als Selbstmordattentäter angeboten, ein anderes Mal erkundigte er sich, wie man Waffen beschaffen könne. Allerdings seien die Äußerungen so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten, hieß es.Laut Verfassungsschutz gibt es in Deutschland 530 islamistische Gefährder. Von den 4,4 bis 4,7 Millionen Muslimen in Deutschland gehören 8350 radikalen salafistischen Gruppen an, die Zahl der extremistischen Anhänger der "Milli-Görüs"-Bewegung wird auf 10.000 geschätzt. Zum Vergleich: Knapp 27.000 Bundesbürger gelten als linksextrem, davon sind 7700 gewaltbereit, 22.600 Deutsche werden dem rechtsextremen Lager zugerechnet, davon gelten 11.800 als gewaltbereit.Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden gibt es derzeit rund 530 islamistische Gefährder in Deutschland. Auch Anis Amri, der mutmaßliche Attentäter von Berlin, gehörte zu ihnen. Vor sechs Jahren waren es noch 120. Eine besorgniserregende Entwicklung. Doch einzig und allein die Einschätzung, dass sie möglicherweise eine Straftat verüben könnten, reicht nicht aus, um sie juristisch zu belangen.Gefährder wie Anis Amri sind eine Herausforderung für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, in dem das Prinzip der Unschuldsvermutung gilt und jedem Verdächtigen die individuelle Schuld nachgewiesen werden muss.Umso wichtiger ist es, dass der Staat ganz am Anfang, bei der Einreise, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln kontrolliert und überwacht, wer ins Land kommen will. Gleichzeitig muss die Regierung den Druck auf die Herkunftsländer erhöhen, ihre rechtskräftig verurteilten Bürger zurückzunehmen.