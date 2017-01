Wann ist die Bundestagswahl 2017? Der Termin steht fest

Wie lange haben die Wahllokale in Bayern geöffnet?

Wo wird gewählt?

Wer ruft zur Wahl auf?



Finden Bundestagswahlen 2016 statt?



Die letzte Bundestagswahl

Der Termin der Bundestagswahl 2017 steht fest. Sie findet am Sonntag, 24. September 2017 statt. Über Briefwahl ist das Wählen freilich auch vorher von uns aus möglich.Die Wahllokale haben am Wahlsonntag normalerweise von 8 bis 18 Uhr geöffnet.Schulen und Turnhallen fungieren meist als Wahllokale.Der Bundeswahlleiter legt das genaue Datum fest. Der Termin für die Wahl 2017 wurde am Mittwoch, 18. Januar bekannt gegeben.Viele Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei Google "Bundestagswahl 2016" gesucht. Doch tatsächlich findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag, der Versammlung der gewählten Volksvertreter, regulär im Jahr 2017 statt, wenn die aktuelle Legislaturperiode endet. Möglicherweise waren einige Wähler verwirrt, da bereits im Herbst 2016 vielfach über die anstehende Bundestagswahl berichtet wurde.Die letzte Bundestagswahl fand am Sonntag, 23. September 2013 statt. Hier geht es zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2013