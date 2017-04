Wahl in Frankreich: Die wichtigsten Kandidaten - und wofür sie stehen

Wahlen in Frankreich: Die aussichtsreichsten Kandidaten im Kurzporträt



Emmanuel Macron - der Unabhängige

Marine Le Pen - die Rechtspopulistin

François Fillon - der Gefallene

Jean-Luc Mélenchon - der Linke

Die Franzosen stimmen über einen Nachfolger von Präsident François Hollande ab. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen in Paris und andernorts in Frankreich. Insgesamt sind 47 Millionen Menschen stimmberechtigt. Wegen Terrorgefahr schützen mehr als 50.000 Polizisten und 7000 Soldaten die Wähler.Der Ausgang der ersten Wahlrunde wird in Europa mit Spannung erwartet, da die EU-Gegnerin Marine Le Pen gute Chancen auf die Stichwahl am 7. Mai hat. Auch der linke Europakritiker Jean-Luc Mélenchon hat Aussichten - ebenso allerdings der europafreundliche Polit-Jungstar Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon.Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20 Uhr. In einigen Überseegebieten wurde schon am Samstag gewählt.Einige nennen ihn den "französischen Kennedy". Der 39-jährige Emmanuel Macron tritt bei der Präsidentenwahl an, ohne von einer klassischen Partei unterstützt zu werden. Der frühere Wirtschaftsminister und Investmentbanker hat dabei Großes vor: Er will die Parteienlandschaft umpflügen und der Rechtspopulistin Marine Le Pen Paroli bieten. Umfragen trauen ihm zu, die Chefin der Front National im entscheidenden zweiten Wahlgang am 7. Mai klar zu schlagen.Macron gab schon vor langer Zeit sein Parteibuch bei den Sozialisten ab. Er positioniert sich "weder rechts noch links". Er tritt mit seiner Bewegung "En Marche!" offen für Europa und damit auch für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein. Damit ist er in der Kandidatenrunde eher die Ausnahme. "Ich habe Europa im Herzen", lautet einer seiner Wahlsprüche. In Berlin wird seine Kandidatur deshalb mit Wohlwollen gesehen.Der hochbegabte und ehrgeizige Kandidat war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie. Da das Misstrauen gegen die Finanzbranche im Land ganz tief sitzt, muss er sich immer wieder rechtfertigen.Bei Macron ist alles anders, auch sein Privatleben. Er ist mit der wesentlich älteren Brigitte Macron (64) verheiratet, die er seit seiner Schulzeit in Amiens kennt. Sie begleitet ihren Mann im Wahlkampf. Das Paar könnte laut Beobachtern im Élyséepalast für richtigen Glamour sorgen.Ihre Feindbilder sind "das System" und "die wilde Globalisierung": Marine Le Pen ist eine der bekanntesten Figuren des Rechtspopulismus in Europa. Seit sie 2011 die Führung der Front National (FN) von ihrem Vater übernahm, eilt die französische Rechtsaußen-Partei von einem starken Wahlergebnis zum nächsten.Marine Le Pen kam 1968 als jüngste Tochter des rechtsextremen Polit-Haudegens Jean-Marie Le Pen zur Welt. Die Juristin arbeitete als Anwältin, bis sie 1998 die Rechtsabteilung der FN übernahm. Marine Le Pen hat drei Kinder. Ihre zwei Ehen gingen auseinander, heute ist sie mit dem FN-Europaabgeordneten Louis Aliot liiert.Die 48-Jährige hat der FN ein gemäßigteres Auftreten verordnet, offenen Rassismus zurückgedrängt. Für diese Strategie ließ sie sogar ihren Vater aus der Partei ausschließen. Sie setzt aber weiter auf Abschottung und vertritt radikale Positionen gegen Einwanderung und die Europäische Union. Sie spielt in ihren Reden geschickt auf der Klaviatur von Frust und Ängsten etwa vor dem Islam. "Die Stunde der großen Konfrontation zwischen Globalisierern und Patrioten ist gekommen", sagt sie. Immer wieder greift sie Deutschland und Kanzlerin Angela Merkel an.Kurz vor der Präsidentschaftswahl bestand die EU-Abgeordnete bei einem Fernsehinterview darauf, die neben der Frankreich-Fahne vorgesehene Europa-Flagge wegzuräumen. Vorwürfe zur Verwendung von EU-Mitteln, wegen denen auch die französische Justiz ermittelt, lässt sie als angebliches Manöver ihrer politischen Gegner an sich abperlen.Viele hatten ihn schon abgeschrieben. Doch François Fillon bleibt als Kandidat der bürgerlichen Rechten standhaft. Seit Mitte März ist der 63-Jährige mit einem Ermittlungsverfahren der französischen Justiz konfrontiert. In der Affäre um die Beschäftigung seiner Frau Penelope im Parlament prüfen Ermittler den Verdacht, dass Staatsgelder hinterzogen wurden. Kein anderer Präsidentschaftskandidat der vergangenen Jahrzehnte war mit derart massiven Vorwürfen konfrontiert.Nach seiner Kür zum konservativen Spitzenmann galt der Ex-Premier Ende 2016 noch als klarer Favorit für den Präsidentenposten. Die Affäre beschädigte jedoch sein Image als Saubermann. Dazu kamen Enthüllungen über sein Privatleben, so nahm er in seiner Zeit als Regierungschef eine teure Uhr als Geschenk an. Trotz allem werden dem Notarssohn aus der Provinz im ersten Wahlgang immer noch rund 20 Prozent der Stimmen zugetraut.Seine Ansprüche hat er zurückgeschraubt. "Ich bitte euch nicht, mich zu lieben, ich bitte euch, mich zu unterstützen", sagte er bei einer Wahlveranstaltung. Viele Anhänger sind katholisch und leben abseits der großen Metropolen.Fillon spielt gerne seine Erfahrung aus, er war fünf Jahre lang Regierungschef unter Präsident Nicolas Sarkozy (2007-2012). Mit seiner Frau hat der Automobilsport-Fan fünf Kinder. Nach einem vereitelten Terroranschlag von Dschihadisten in Marseille Mitte April berichtete die Tageszeitung "Le Monde", Fillon werde von Sicherheitsbehörden als besonders gefährdet eingestuft.Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an Frankreichs Reformen trat Jean-Luc Mélenchon schon mal recht drastisch entgegen: "Maul zu Frau #Merkel! Frankreich ist frei", schrieb er Ende 2014 auf Twitter. Im Präsidentschaftswahlkampf polterte der redegewandte Linksaußen-Politiker nun bewusst etwas weniger, um breitere Wählerschichten anzusprechen. Mit Schlagfertigkeit und radikal linken Positionen ist der 65-Jährige im Schlussspurt in den Kreis der Favoriten aufgerückt.Der Franzose wurde 1951 im marokkanischen Tanger geboren, damals eine internationale Zone, und kam mit elf Jahren nach Frankreich. Er studierte Philosophie und arbeitete als Lehrer, bevor er in die Politik ging. Mélenchon ist geschieden und hat eine Tochter.In den 1970er Jahren trat er der Sozialistischen Partei (PS) bei. Mélenchon saß lange im Senat und war kurz beigeordneter Minister für Berufsbildung. Beim Referendum über die EU-Verfassung 2005 war er ein Wortführer der französischen Ablehnung. Drei Jahre später brach er mit der PS und gründete dann eine Konkurrenzpartei weiter links.Der harte EU-Kritiker widmete seiner Abrechnung mit der deutschen Politik in der Eurokrise ein ganzes Buch: "Der Bismarck-Hering", Untertitel: "Das deutsche Gift". 2012 erreichte der Europaabgeordnete bei der Präsidentenwahl 11 Prozent. Diesmal kann Mélenchon, der im Wahlkampf mit Hologramm-Auftritten Furore machte, auch von der Schwäche des sozialistischen Kandidaten Benoît Hamon profitieren.