Vor Silvester: Polizei in Österreich verteilt Taschenalarme an Frauen

von DPA

Ein schriller Ton gegen sexuelle Übergriffe? Für die Polizei in Österreich offenbar ein Option. Die Beamten verteilen vor Silvester gratis 6000 Taschenalarme an Frauen, damit sie sich gegen etwaige Belästigungen besser wehren können.



Die meisten Geräte, die bei Aktivierung einen schrillen Alarm auslösen, sollen nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums in Wien ausgegeben werden. Hier werden wieder mehrere Hunderttausend Menschen zum traditionellen Silvesterpfad erwartet.



Im Gegensatz zu den Vorfällen in Köln wurden beim vergangenen Jahreswechsel praktisch keine sexuellen Übergriffe verzeichnet. Die 6000 Stück seien eine erste Tranche. "Wir werden schauen, wie sie angenommen werden und dann entscheiden, ob die Aktion fortgesetzt wird", betonte der Sprecher am Donnerstag.