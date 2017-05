Keine Spur von warmem Frühlingswetter: So wird die erste Mai-Woche

Bis Dienstagmittag regnet es länger anhaltend und ergiebig. Es werden Niederschlagsmengen nach Vorhersagen des fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs um 40 Liter pro Quadratmeter erwartet.



Am Dienstagnachmittag klingen die Regenfälle ab und gegen Abend kommt sogar die Sonne heraus. Dann lässt auch der in Böen starke Westwind nach. Maximal werden 13 Grad erreicht.



Am Mittwoch und Donnerstag ist es wechselnd bewölkt. Vor allem am Nachmittag bilden sich einzelne Regenschauer und Gewitter. Maximal werden 17 Grad erreicht. Der schwache bis mäßige Wind weht aus wechselnden Richtungen.



Und das ist dann auch die Tendenz für das nächste Wochenende: Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei maximal 15 bis 19 Grad.



In den Nächten kühlt es bis nahe 3 Grad ab. Vor allem in ungünstigen Lagen ist geringer Bodenfrost möglich.