Vierter Abschiebeflug nach Afghanistan in Kabul angekommen

von DPA

An Bord der aus München kommenden Maschine waren 15 junge Männer, wie das bayerische Innenministerium am Vorabend mitgeteilt hatte. Bei vier Sammelabschiebungen seit Dezember sind nun 92 zumeist junge Männer nach Afghanistan zurückgeflogen worden.



Neben Bayern beteiligten sich an der Rückführungsaktion auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban verschärft und es landesweit Gefechte und Anschläge gibt.