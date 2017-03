Vermisste Studentin in Regensburg: Tauchereinsatz bringt keine Spur

Den ganzen Freitag haben Taucher nach der vermissten Studentin Malina K. die Donau in Regensburg abgesucht - ohne Erfolg. Die Polizei will nun Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen. Eine Spur führt möglicherweise nach Tschechien.



Die Suche in der Donau ist vorerst abgeschlossen

Weiterhin keine heiße Spur bei der Suche nach Malina K.: Auch der Einsatz von sechs Tauchern in der Donau hat am Freitag keine Hinweis auf den Verbleib der seit fast einer Woche vermissten Studentin aus Regensburg ergeben. Die Suche im Wasser mit insgesamt 25 Beamten sei vorerst abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Abend.



Der Taucher konnte unter Wasser kaum sehen

Das Tauchen sei sehr anstrengend und mühsam gewesen. Die Taucher konnten nur 30 bis 40 Zentimeter weit sehen und mussten sich vorantasten. "Und da können Sie sich vorstellen, wie das im trüben Wasser ist. Wenn man im Prinzip mit geschlossenen Augen seine Umgebung in unmittelbarer Nähe im Wasser abtasten muss. Man weiß auch gar nicht so genau, was man da ertastet", sagte der Sprecher.



Die Taucher der Bereitschaftspolizei Nürnberg waren am Vormittag in der Nähe der Stelle ins Wasser gegangen, an der kurz zuvor ein Leichenspürhund angeschlagen hatte. Schon am Vortag hatten dort drei Hunde gebellt; starke Strömung hatte aber einen Tauchereinsatz verhindert. Die Tiere hatten genau in dem Bereich angeschlagen, wo ein Spaziergänger das Handy der jungen Frau entdeckt hatte.



Die Polizei will Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen

Die Polizei geht nun davon aus, dass die Hunde durch andere Gerüche irritiert waren, die das sogenannte Oberflächenwasser in dem Bereich anschwemmt. Am Wochenende soll erneut ein Polizeihubschrauber das Stadtgebiet abfliegen. Außerdem will die Polizei den etwa 70 Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen, die bei der Kriminalpolizei mittlerweile eingegangen sind.



Dabei prüfen Kollegen der Polizeiinspektion Schwandorf auch Zeugenangaben, nach denen Malina K. in der Nähe der tschechischen Grenze gesehen worden sein soll. "Landesgrenzen sind bei den Ermittlungen keine Grenzen", versicherte ein Polizeisprecher. Die Suche nach der Vermissten gehe weiter.



Die Studentin wird seit Sonntag vermisst

Die 20-Jährige war am Sonntagmorgen auf ihrem Heimweg von einer Party in einem Kulturzentrum verschwunden. Noch am selben Tag hatte die Polizei mit der Suche nach der jungen Frau begonnen. Die Ermittler haben nach wie vor keine Hinweise darauf, was mit Malina K. passiert sein könnte oder wohin die Studentin verschollen ist.



Malina K. lebt erst seit kurzem in Regensburg. Sie hatte eine Mitbewohnerin am Sonntag um kurz vor 6.00 Uhr angerufen, um sich nach dem Heimweg zu erkundigen. Zum Zeitpunkt des Telefonats soll sich die 20-Jährige nach eigenen Angaben in der Nähe des Stadtparks aufgehalten haben. Ein Spaziergänger fand das Handy mit leerem Akku einige Hundert Meter weiter im Herzogspark nahe der Donau.