Vermisste Studentin in Regensburg: Ist sie in Tschechien?

von DPA

Nach Angaben der Polizei hob die Maschine am Morgen bei guter Sicht ab und sollte aus der Luft die Donau absuchen.



Ein Tauchereinsatz vom Freitag hatte keine Hinweise auf den Verbleib der seit fast einer Woche vermissten 20-Jährigen ergeben. Dabei hatten die Taucher eine Stelle abgesucht, an der Spürhunde angeschlagen hatten. Am Ufer hatte dort ein Spaziergänger zuvor das Handy der jungen Frau entdeckt.



Die Polizei prüft darüber hinaus Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Zeugenangaben soll die 20-Jährige in der Nähe der tschechischen Grenze gesehen worden sein. Malina K. war am vergangenen Sonntagmorgen auf dem Heimweg von einer Party verschwunden. Kurz zuvor hatte sie noch mit einer Mitbewohnerin telefoniert, um sich nach dem Weg zu erkundigen.