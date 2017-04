Vermisste Studentin in Regensburg: Fall nun bei XY

von DPA

Der Fall ist Thema der nächsten Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Suche nach der 20-Jährigen werde Teil der ZDF-Fahndungssendung an diesem Mittwoch (5. April) sein, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit. "Derzeit können wir weder ein Verbrechen noch ein Unglück ausschließen. Daher erhoffen wir uns Hinweise aus der Bevölkerung", sagte Polizeisprecher Armin Bock.



Malina K. verschwand am 19. März auf dem Heimweg von einer Party. Kurz zuvor hatte sie noch mit einer Mitbewohnerin telefoniert, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich nach eigenen Angaben im Regensburger Stadtpark. Ihr Handy entdeckte ein Spaziergänger im wenige Hundert Meter entfernten Herzogspark am Donauufer.