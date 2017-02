Verkehrsbilanz: Raser als größte Unfallursache in Bayern

Ein Großteil der schweren Verkehrsunfälle in Bayern werden immer noch durch Raser verursacht. 195 - und damit rund ein Drittel - aller tödlichen Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr seien auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München mit. Im Vorjahr starben 168 Menschen bei durch Rasern verursachten Verkehrsunfällen.



7000 mehr Verkehrsunfälle

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 616 Menschen auf Bayerns Straßen ums Leben, zwei mehr als im Vorjahr. Mehr als 71.000 Menschen wurden verletzt (+0,8 Prozent), davon rund 11.500 (-2,7 Prozent) schwer. Insgesamt habe die Polizei rund 400.000 Verkehrsunfälle registriert, etwa 7000 mehr als im Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit.



Herrmann wies zugleich darauf hin, dass sich die Zahl der Verkehrstoten seit drei Jahren konstant auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren bewege. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 waren noch 780 Menschen bei Verkehrsunfällen im Freistaat ums Leben gekommen. Herrmann sagte weiter, dass er bis 2020 die Zahl der Verkehrstoten auf unter 550 senken wolle.



Gefährliche Kreuzungen umbauen

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen unter anderem unfallträchtige Strecken entschärft, gefährliche Kreuzungen umgebaut und Schutzplanken eingebaut werden, kündigte Herrmann an. 440 Millionen Euro stünden für solche Maßnahmen zur Verfügung. Außerdem habe man Joshua Kimmich vom FC Bayern als neues Gesicht für das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm "Bayern mobil - sicher ans Ziel" gewonnen.