Verdi will mit Streiks das Amazon-Weihnachtsgeschäft stören

von DPA

Mit dem Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht am Mittwoch seien Beschäftigte an den beiden Standorten in Bad Hersfeld aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Streikaufrufe gab es am Mittwoch auch in Leipzig (Sachsen), Werne und Rheinberg (beide NRW). In Koblenz wird bereits seit Montag gestreikt.



Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sagte laut einer Mitteilung: "Amazon hat es in der Hand, Beschäftigten und Kunden ein reibungsloses Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen. Doch solange der Versandhändler sich weigert, einen Tarifvertrag abzuschließen, wird es in diesem Jahr zu flexiblen, auch kurzfristig angesetzten Streiks kommen, auf die sich das Unternehmen schlechter einstellen kann."



Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung des Tarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel Hessen. Amazon lehnt Verhandlungen darüber ab. Deswegen kommt es seit dem Frühsommer 2013 immer wieder zu Streiks. Das Unternehmen sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende des Branchenüblichen.